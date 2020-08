Wie die Wiener Austria am Freitag bekannt gab, wird Peter Stöger, der bislang als sportlicher Leiter der Veilchen agierte, auch das Traineramt übernehmen. Nun soll Stöger, wie bereits im Jahr 2013 die Violetten erneut zum Titel führen.

Es wird keine leichte Aufgabe

Mit dem neuen Trainer, erhoffen sich sowohl die Fans als auch der gesamte Verein eine deutliche Steigerung der Violetten. Ob ein neues Projekt mit Stöger auf die Beine gestellt wird bleibt offen. Vorab soll die sportliche Leistung der Wiener Austria verbessert werden. 2013 holte Stöger mit den Veilchen den Meistertitel in der österreichischen Bundesliga. "Jetzt wird es keine leichte Aufgabe werden, aber ich kenne den gesamten Verein. Auch wenn ich sportlicher Leiter bin, werde ich alle Trainings begleiten und mitgestalten.", erklärt Peter Stöger, der sehr bedacht an die neue Aufgabe herangeht.

Wir werden unsere Jungs forcieren

"Es hat viele Anfragen von Trainern gegeben. Das ist auch ein Zeichen dafür, dass Austria Wien international gesehen eine gute sportliche Adresse ist. Was den Kader betrifft, können wir kaum sagen, was sich verändert bzw. ob er sich überhaupt verändern wird. Wir werden unsere Jungs anforcieren - auch die zweier Mannschaft. Die lange Planbarkeit ist in Zeiten wie diesen schwierig. Ich kenne den Klub sehr gut und die Problematik ebenso. Für den Verein ist es die beste Lösung, wenn ich den Trainer-Posten übernehme. Es werden zwei neue Assistenten kommen. Es gibt viele qualifiziierte Personen, die in der Zusammenarbeit mit mir funktionieren. Dies wird allerdings erst nächster Tage sich ergeben", ergänzt Stöger.

Top 6 ist das Ziel

Bezüglich seinen persönlichen Zielen mit seinem "Herzensklub", gibt sich Stöger bedeckt: "Natürlich wollen wir unter die Top 6, wir wollen oben dabei sein. Es ist aber einfach schwer abzuschätzen, wie sich alles entwickeln wird. Die Entwicklung, auch wenn die Ergebnisse diese Saison weniger gepasst haben, ist klar ersichtlich."

Foto: Ligaportal / Ricarda Hoy