Im Auftrag der Österreichischen Fußball-Bundesliga analysierte das market Marktforschungsinstitut bei 1.202 ÖsterreicherInnen, im Zeitraum zwischen 24. Juni und 9. Juli 2020, Fragen rund um den persönlichen Zugang zum Fußball im Allgemeinen, den Stadionbesuch und die Ligen sowie auch zu den heimischen Vereinen. Rapid Wien ist der beliebteste Verein Österreichs.

Das erfreuliche Ergebnis aus Sicht von Rapid Wien: Jede/r dritte fußballinteressierte Österreicher/in (39%) gibt an, den SK Rapid am liebsten zu mögen. Dem guten Saisonfinish zum Dank sind die Werte im Trend sogar noch angestiegen, sodass der SK Rapid seine Position abermals ausbauen konnte. Während 2018 beispielsweise noch 25% der Befragten den SK Rapid als präferierten Fußballverein nannten, waren es 2019 bereits 33%. Damit liegen die Hütteldorfer mit deutlichem Vorsprung vor RB Salzburg (22%), dem LASK (13%), Sturm Graz (9%) und dem Lokalrivalen (4%).

Ebenso erfreulich für die Hütteldorfer: In der wichtigen Zielgruppe der Fußballinteressierten zwischen 16 und 29 Jahren gibt mehr als die Hälfte (52%) den SK Rapid als Lieblingsverein an. Hier konnte Rapid besonders viele Fußballfans dazu gewinnen, wenngleich man bereits im Vorjahr mit 38% Spitzenreiter im heimischen Vergleich war. Wenig überraschend, aber nicht weniger positiv, ist die Verteilung der Beliebtheit in den Bundesländern. Der SK Rapid ist in Wien die klare Nummer 1 (63%, den Lokalrivalen nennen 10%), aber auch in Niederösterreich und dem Burgenland (47%).

„Gerade in Zeiten, die von einem Lockdown und Geisterspielen sowie den Corona-bedingten Herausforderungen geprägt sind, ist es umso beachtlicher, dass wir unsere Position als beliebtester Fußballverein Österreichs weiter ausbauen konnten. Rapid ist ein Verein mit klarem Profil und Werten sowie starker Positionierung, gemeinsam mit einer tollen sportlichen Performance konnten wir unsere Beliebtheit ausbauen und haben einen festen Platz in den Herzen der Österreicherinnen und Österreicher. Wir freuen uns, dass wir angesichts der hervorragenden Werte auch im Krisenmanagement offensichtlich vieles richtig gemacht haben. Bedanken möchte ich mich bei den vielen großartigen Rapid-Fans, die tagtäglich als positive BotschafterInnen unseres Klubs agieren und oftmals mit sozialen Initiativen Rapid-Geist zeigen“, so SK Rapid Geschäftsführer Wirtschaft Christoph Peschek. Und weiter: „Vor allem der Fokus auf die Jugend durch Aktivitäten wie den Schultag beim SK Rapid, die SK Rapid Käfigtour oder auch verstärkte Präsenz im eSports-Bereich haben Früchte getragen, denn gerade bei den jungen Fußballfans sind wir besonders beliebt“.



Zoran Barisic, Geschäftsführer Sport: "Wir freuen uns, dass wir so großen Zuspruch erfahren. Unsere sportliche Performance war überzeugend und der von uns eingeschlagene Weg, vor allem auf junge Talente aus dem eigenen Nachwuchs zu setzen, hat sich als richtig erwiesen. Nun hoffen wir auch in der kommenden Saison auf den legendären Zusammenhalt der Rapid-Gemeinschaft und die Unterstützung unserer Fans!"

