Peter Stöger ist neuer Austria Wien Trainer, dies wurde in einer gesonderten Pressekonferenz in der Wiener Generali Arena verkündet. Nun beginnt die Vorbereitung der Violetten. Einer der Testspielgegner steht bereits fest: Borussia Dortmund. Bezüglich dem Trainerteam gibt es ebenso News im violetten Haus. Mitte August, konkret am 16.8.2020, treffen die beiden Mannschaften aufeinander. Eine naheliegende Wahl, immerhin sind die Kontakte zwischen den Vereinen jeher sehr gute, wie das Medium Spox berichtet. Die Ankunft von Ex-BVB-Coach Peter Stöger hat diesen Effekt natürlich noch verstärkt. Der Geschäftsführer des BVB Hans-Joachim Watzke war mit einer der Ersten, der Stöger zu seiner neuen Doppelrolle bei der Wiener Austria gratulierte. Team geht in die finale Phase

Samstags konnte in der Pressekonferenz noch keine nähere Auskunft bezüglich Stögers Trainerteam gegeben werden. Nun nimmt das Team Form an: Alexander Bade wird als Sportkoordinator fungieren, Urgestein Franz Gruber wird voraussichtlich auch Tormann-Trainer bleiben. Zwei weitere Posten müssen noch besetzt werden, diverse Namen kursieren bereits. Hierbei sind vorallem Andreas Ogris und Roman Mählich immer wieder vorne mit dabei. Ersterer ist seit seiner Ablöse bei den Young Violets im Frühling 2019 ohne Job. Möglicherweise steht nun eine Rückkehr an. Ausgeschlossen hingegen ist die Rückkehr von Manfred Schmid.