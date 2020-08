Nach dem geglückten Wiederaufstieg in die Tipico Bundesliga bastelt die SV Guntamatic Ried nun eifrig am Kader für die neue Saison. Dank des erhöhten Budgets von vier auf sieben Millionen Euro, soll eine zugkräftige Bundesliga-Mannschaft auf die Beine gestellt werden. Der Stamm der Erfolgsmannschaft rund um Stefan Nutz (dessen Vertrag sich bereits automatisch verlängert hat) soll unbedingt gehalten werden.

Stammspieler sollen gehalten werden

Das gilt laut Oberösterreichischen Nachrichten für die Spieler Thomas Reifeltshammer, Marcel Ziegl, Julian Wießmeier, Constantin Reiner und Filip Dmitrovic. Diese sind trotz des Aufstiegs in die Bundesliga zwar noch ohne Vertrag, doch auch sie sollen in der kommenden Saison dem Kader der Innviertler angehören. Außerdem wird man sich wohl auch mit dem Spanier Jefte Betancor auf eine Verlängerung der Zusammenarbeit einigen können.

SV Ried strebt gezielte Verstärkungen an

Dennoch will sich der Aufsteiger in die Bundesliga punktuell verstärken. Mit Anel Hadzic, der seit seiner Jugend jahrelang für die Wikinger gekickt hat, soll es bereits Gespräche gegeben haben, was eine Rückkehr betrifft. Zuletzt stand der 30-Jährige bei Fehervar in Ungarn unter Vertrag. Zudem sollen zwei Kicker des SV Mattersburg, wo noch immer nicht geklärt wurde, wie es nun weitergeht, im Visier der SV Ried sein: Thorsten Mahrer und Michael Lercher. Zudem sei laut OÖN LASK-Verteidiger Markus Wostry eine Alternative für das Abwehrzentrum. Mit Marcel Canadi hingegen seien die Verhandlungen bereits weit fortgeschritten, heißt es.

Neuer Co-Trainer für Gerald Baumgartner

Am 11. August wollen die Rieder mit der Vorbereitung auf die Bundesliga starten. Dann werden Trainer Gerald Baumgartner und wohl ein neuer Co-Trainer die Wikinger auf den Platz bitten. Mit dem bisherigen Co-Trainer Andreas Heraf habe die Chemie nicht mehr gestimmt.

