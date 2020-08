Das Bundesliga-Abenteuer geht für Stefan Maierhofer weiter. Nachdem Mattersburg freiwillig ihre Bundesliga-Lizenz zurückgelegt hat, bleiben die Kristall-Kicker (WSG Tirol) erstklassig. Somit verlängert sich der Vertrag von Stefan Maierhofer eigentlich automatisch. Dennoch schaut sich der Swarovski Spieler um.

Zuletzt gab es diverse Wechselgerüchte in der Causa "Major". Viele Vereine haben den 2,02m großen Spieler umworben. Unter anderem auch Flyeralarm Admira. Hier könnte es zu einer Wiedervereinigung mit Ex- Rapid Wien Sturmpartner Erwin "Jimmy" Hoffer kommen. In der Saison 2007/2008 stemmte das Duo mit Rapid den Meisterteller. Stefan Maierhofer äußert sich bislang nicht zu den Gerüchten nicht, dementiert diese jedoch auch nicht. Fakt ist, dass die Admira einen großen Kaderumbruch vornimmt und in der kommenden Woche zwei Neuzugänge präsentieren will.

Foto: Flyeralarm Admira (Instagram)

by: Ricarda Hoy