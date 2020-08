Heute trifft der SCR Altach auf den achtfachen deutschen Meister: Borussia Dortmund. Die Vorbereitung auf die Saison 2020/21 läuft bei beiden Vereinen auf Hochtouren. Spannend wird auch das Wiedersehen mit Ex-Salzburg Kicker Erling Haaland.

Es ist das erste Aufeinandertreffen der beiden Vereine. Der BVB hat bereits Spiele in der Cashpoint Arena absolviert, jedoch gegen andere Gegner. Erstmals nach über fünf Monaten sind wieder Zuschauer im Zuhause der Altacher erlaubt.

Top motiviert geht es in die neue Saison

Die Motivation auf die neue Saison ist riesengroß“, sagt Pastoor gegenüber dem ORF. „Auf jeder Position herrscht Konkurrenzkampf. Kein einziger hat einen fixen Stammplatz“, ergänzt Pastoor. Klar ist, dass Trainer Pastoor wohl bei den Testspielen seine Schützlinge genau unter die Lupe nehmen wird.

(Die Vorfreude ist groß. Vielleicht jubelt das Team von Alex Pastoor auch gegen das Team von Lucien Favre. Anpfiff gegen Haaland, Brandt und Co. ist um 17:00 Uhr!)

Zweiter Test für Altach

Für das Team von Alex Pastoor ist es das zweite Testspiel in der laufenden Vorbereitung. Beim 0:1 gegen Viktoria Pilsen präsentierte sich die Mannschaft über weite Strecken bereits wieder in passabler Verfassung, nun dürfte die sportliche Aufgabe noch einmal einen Tick schwerer werden. Mit Erling Haaland, Jadon Sanco und Mats Hummels bekommen es die Vorarlberger mit "prominenten" Namen zu tun.

Personal-News aus Deutschland: Sancho bleibt

Beim BVB ist auch Jadon Sancho mit an Bord. Lange wurde gemunkelt, dass das Talent zu Manchester United wechselt. Hierbei hätte Manchester City (Ex Verein) eine Weiterverkaufsbeteiligung in Höhe von 15%. Dieser Wechsel kam nicht Zustande; Sancho hat seinen Vertrag bei Dortmund bis 30.06.2023 verlängert und bleibt somit dem aktuellen Vizemeister treu. Der englische Rekordmeister Manchester United schaut sich nun, laut Goal.com Informationen, weiter um - hierbei soll der ehemaligen BVB-Angreifer Ousmane Dembele, der nun beim FC Barcelona spielt, eine heiße Adresse sein.

Foto: Parak

Live aus Vorarlberg: Ricarda Hoy