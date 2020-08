Heute testet der SCR Altach gegen den deutschen Vizemeister. Beim BVB kommt es zu einigen Überraschungen in der Startaufstellung. Die Elf von Lucien Favre startet nicht (!) in "Bestbesetzung". Haaland, Sancho und Reyna stehen zwar in der Startaufstellung aber Can, Brandt, Witsel, Hazard nehmen bislang nur auf der Ersatzbank Platz.

Obwohl der deutsche Vizemeister mit 31 Spielern ins Trainingslager in die Schweiz reiste, kommen beim heutigen Test gleich mehrere Akteure nicht infrage. Bekannt war schon, dass die Schaltzentrale Marco Reus, Marcel Schmelzer, Mats Hummels und Mahmoud Dahoud nicht mitwirken können. Aufgrund seines jungen Alters darf auch das Wunderkind Youssoufa Moukoko nicht mitwirken.

Foto: Ligaportal / SCR Altach - Borussia Dortmund: Startaufstellung

Aus Vorarlberg: Ricarda Hoy