Am heutigen Mittwoch traf der SCR Altach auf den achtfachen deutschen Meister, Borussia Dortmund. Die Dortmunder setzten sich ohne gröbere Probleme durch. Die Tore erzielten Reyna (1), Haaland (2), Hazard (1), Can (1) und Brandt (1).

Foto: Ligaportal

Beide Mannschaften starten bedacht in das Spiel. Die erste "große" Möglichkeit finden die Gäste aus Deutschland vor. In der 5.Minute kommt Jadon Sancho aus spitzem Winkel zum Schuss, - Altach Torhüter Martin Kobras verhindert die frühe Führung. Wenige Minuten später erneut Sancho, - im Sechzehner setzt sich der Engländer gut durch, bleibt jedoch am Schluss an einer starken Defensive der Pastoor Elf hängen. Die Anfangsphase hat es in sich. In der 10. Spielminute hat Nico Schulz das Auge für Sancho, der das Leder jedoch über das Tor zirkelt.

Giovanni Reyna beschert die Führung

Vier Minuten später, in der 14. Spielminute trifft der 17-jährige Gio Reyna. Er schiebt das Spielgerät durch die Beine vom Torhüter Kobras. Jude Bellingham glänzt mit einer brillianten Balleroberung im Mittelfeld und spielt weiter auf Erling Haaland, der das Auge für Reyna hat. Mit Verlauf der Spieldauer kommt immer mehr die Leichtigkeit im Spielaufbau der Borussen zum Vorschein. Der deutsche Vizemeister dominiert die Anfangsphase ganz klar und steht teilweise sogar mit zehn Mann in der gegnerischen Hälfte. Bei den Gastgebern schleichen sich immer wieder Ungenauigkeiten ein.

100% Chance von Haaland in Kombination mit Sancho vergeben

In der 30. Spielminute startet der 20-jährige Haaland an der Mittellinie zum Vollsprint und lässt seine Gegner alt aussehen. Mustergütig legt er Jadon Sancho ab, der zuletzt für viel Aufsehen gesorgt hat. Sancho lässt zwei Altacher stehen, scheitert aber schlussendlich an einem starken Martin Kobras. Das hätte wohl ein Tor sein müssen.

Elfmeter durch Erling Haaland

Kurz vor der Pause, in der 36. Spielminute kommt der Ex -Salzburg Kicker im Strafraum zu Fall. Der Unparteiische entscheidet richtig auf Strafstoß. Haaland verwandelt sicher zum 2:0 für die Gelb-Schwarzen. Die Chancen der Borussen häufen sich. Wenig später beschert Haaland erneut ein Tor - das 3:0.

Pherai scheitert aus elf Metern

Vier Minuten vor der Pause ist es erneut Haaland der gefährlich an die Kugel kommt. Kobras ist bereits geschlagen. Der gebürtige Norweger legt auf Immanuel Pherai, der sehenswert aus elf Metern am Tor vorbei schießt.

Verdiente Pausenführung für die Favre-Elf

Kleinere BVB-Unkonzentriertheiten vor dem Tor, bewahren zu Pause den SCR Altach vor einer höheren Führung.

Zur zweiten Halbzeit wechseln beide Mannschaft komplett durch. Nach der Pause scheitert der BVB gleich zweimal in Folge. Passlack scheitert aber an Altach Neu-Zugang Tino Casali. Zuvor kann auch Marius Wolf nicht die Führung ausbauen.

Starke Leistung von Casali

Rund dreißig Minuten vor Schluss zeichnet sich gleich erneut zweimal Tino Casali aus. Der Torhüter, welcher die Austria Wien Akademie durchlief, zeichnet sich mit einer Glanztat aus. Julian Brandt und Raphael Guerreiro scheitern am Ex-Mattersburg Torhüter.

Lupfer beschert nicht das "Ehrentor" / Elfmeter landet im Tor

In der 70. Spielminute hat Altach die Chance auf das 1:3. Der Lupfer landet aber neben dem Tor von Luca Unbehaun. Einen Ehrentreffer hätten sich die Vorarlberger verdient. Wenig später bekommt der BVB einen Elfmeter zugesprochen, nachdem Casali Thorgan Hazard zu Fall gebracht hat. Der "Gefoulte" tritt selbst an und verwandelt sicher und staubtrocken in die Ecke. Kurz vor Schluss steht es 0:4.

Der BVB ist weiterhin gewillt ein Torspekakel seinen Fans zu liefern, bevor es am 19.9 gegen die Rose-Elf aus Mönchengladbach geht. Bei den Altachern ist sichtlich die Luft herausen.

Auch Emre Can und Brandt treffen

In der 86. Spielminute erhöht Emre Can auf 0:5. Aus kurzer Distanz schlenzt er das Leder in das Gehäuse. In der 90. Minute fixiert Julian Brandt den Endstand von 0:6.

Aus Altach: Ricarda Hoy