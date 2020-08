Franz Wohlfahrt: "Wäre fahrlässig gewesen, wenn wir uns nicht um eine Rückkehr bemüht hätten"

„Wir benötigen einen gesunden Mix aus jungen, vorrangig österreichischen Spielern sowie natürlich erfahrenen Akteuren. Marco ist einer dieser 'jungen wilden Österreicher ́. Zudem ist er quasi in der Südstadt geboren“, freut sich Wohlfahrt über die Rückholaktion. „Mich hat ein bisschen irritiert, dass Marco in seinem letzten Vertragsjahr ausgeliehen wurde, ohne Option für uns. Es wäre fahrlässig gewesen, wenn wir uns nicht um eine Rückkehr bemüht hätten. Umso mehr freut es uns, dass Marco jetzt wieder bei uns – in seinem Wohnzimmer – zurück ist", fügt der Neo-Sportchef hinzu.

„Ich habe letzte Saison viele Spiele der 2. Liga gesehen. Marco hat seine Klasse im letzten Jahr beim SV Horn eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Er ist ein junger, aufstrebender Spieler mit großem Potenzial. Er hat einen Top-Speed und ist stark im Eins gegen Eins“, fährt Franz Wohlfahrt fort.

Hausjell ist nach der Vertragsunterzeichnung zusammen mit Franz Wohlfahrt, Geschäftsführer Sport, ins Trainingslager nach Söchau gereist. Der FC Flyeralarm Admira wird noch bis Dienstag in der Steiermark sein, hat dort seine zwei Testspiele gewonnen. Dem 2:1-Erfolg gegen den FC Banik Ostrava aus Tschechien (im letzten Jahr Tabellensechster), folgte ein 3:2 gegen den letztjährigen Neunten der tschechischen Liga, FC Slovacko.

von Ligaportal, Foto: FC Flyeralarm Admira