Der FC Red Bull Salzburg konnte im Zuge der Vorbereitung kurzfristig ein Testspiel gegen einen hochkarätigen und gleichzeitig altbekannten Gegner fixieren. Am 25. August 2020 ist der englische Meister Liverpool FC wieder in der Red Bull Arena zu Gast, angepfiffen wird das Duell mit den Ex-Salzburgern rund um Takumi Minamino, Naby Keita und Sadio Mane um 16:00 Uhr. Ligaportal verlost für diesen Knaller 2 x 2 Tickets.

Foto: GEPA/Red Bull Media

Möglich machte dieses Spiel die Verlegung des ursprünglich im französischen Evian-les-Bains geplanten Trainingslagers der Reds aufgrund der aktuellen örtlichen Situation um COVID-19. Zusammen mit der SLFC hat der FC Red Bull Salzburg kurzerhand mit Erfolg die Möglichkeiten geprüft, die Mannschaft des noch amtierenden Champions League-Siegers ihr Trainingscamp im Salzburger Land abhalten zu lassen. Zum Abschluss treten sie im Rahmen eines Freundschaftsspiels gegen die Roten Bullen an.

Treue lohnt sich

Mit dabei sein können werden auch insgesamt 1.250 Zuschauer. Dieses Kontingent wird exklusiv unter allen Dauerkarten-Besitzern des FC Red Bull Salzburg verlost. Zusätzlich werden 2 x 2 Tickets auf ligaportal.at - Österreichs größter Fußballplattform - verlost.



Stephan Reiter, Kaufmännischer Geschäftsführer des FC Red Bull Salzburg, freut sich auf dieses Highlight in der Red Bull Arena: „Es ehrt uns, dass aufgrund der freundschaftlichen Kontakte aus dem letzten Jahr die Verantwortlichen des FC Liverpool mit der Anfrage auf uns zugekommen sind, bei einer Alternative für das Trainingslager behilflich sein zu können. Wir freuen uns natürlich umso mehr – auch für unsere Fans –, dass es im Zuge dessen nun zu diesem Testspielkracher kommen kann.“

Infos zum Gewinnspiel

1. Gewinnspielfrage beantworten:

Wie heißt der Trainer von FC Liverpool?

2. Antwort bis spätestens Freitag 12:00 mit dem Betreff "Red Bull Salzburg" per E-Mail an Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! senden.

3. Bitte in der E-Mail unbedingt den Vor- und Nachnamen, die Adresse und die Telefonnummer angeben.

Die Auslosung findet am Freitag, den 21. August um 12:00 statt. Die Gewinner werden danach schriftlich per E-Mail verständigt und müssen bis spätestens 18:00 den Gewinn bestätigen. Die Karten werden danach an einer Kassa in der Red-Bull-Arena hinterlegt.