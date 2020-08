Dominik Frieser wird den LASK verlassen und in die 2. englische Liga zum FC Barnsley wechseln. Wie der 26-Jährige in einem Interview mit der Kronen Zeitung verrät, wird er am morgigen Mittwoch auf die Insel fliegen, um dort den obligatorischen Medizincheck zu absolvieren. Er werde beim FC Barnsley "einen Zweijahresvertrag plus einer Option auf ein weiteres Jahr unterschreiben und gleich mittrainieren", so Frieser.

Dominik Frieser erfüllt sich Bubentraum

„In England zu spielen, das hab ich mir schon als kleiner Bub sehr gewünscht", fiebert der Offensivspieler seiner neuen Aufgabe bereits entgegen. Mit Michael Sollbauer, Marcel Ritzmaier und Patrick Schmidt stehen beim FC Barnsley bereits drei Österreicher unter Vertrag. Zudem wird der Klub von Ex-WAC-Trainer Gerhard Struber gecoacht.

Frieser sei dem LASK "sehr dankbar", denn er habe ihm "keine Steine in den Weg gelegt". "Ich hab mir echt Gedanken gemacht, denn der LASK ist eine super Truppe. Aber wenn man diese Chance kriegt, muss man sie nützen", hält der 26-Jährige fest.

Der gebürtige Steirer war im Sommer 2018 vom WAC zum LASK gewechselt, für den er seither 87 Pflichtspiele absolvierte. Dabei gelangen ihm 21 Tore und elf Assists. Friesers Vertrag bei den Linzer Athletikern wäre noch bis Sommer 2022 gelaufen.

von Ligaportal, Foto: Harald Dostal/fodo.media