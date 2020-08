Am Montagabend hat die SV Guntamatic Ried die Verpflichtung von Philipp Hütter bekannt gegeben. Demnach soll der gebürtige Steirer von Austria Klagenfurt zum Aufsteiger in die Tipico Bundesliga wechseln. Am heutigen Dienstag meldete sich jedoch Matthias Imhof, Sportchef von Austria Klagenfurt, in einer Presseaussendung zu Wort und dementierte einen Transfer von Hütter zur SV Ried.

Imhof von Transfer-Meldung "überrascht"

„Die Bekanntgabe der Verpflichtung von Philipp Hütter durch die SV Ried hat uns am Montag sehr überrascht. Denn es liegt weder eine schriftliche Transfervereinbarung zwischen den beiden Klubs vor noch wurde der bis 2022 laufende Vertrag von Philipp Hütter bei der Austria Klagenfurt aufgelöst. Da sind weitere Gespräche nötig", stellt Imhof klar.

