Der SK Rapid Wien hat einen Nachfolger für den zum ÖFB abgewanderten Videoanalysten Stefan Oesen gefunden: Daniel Seper verstärkt ab sofort das Trainerteam der Hütteldorfer als neuer Videoanalyst. Seinen Dienst in der Spielanalyse beim SK Rapid hat er bereits mit den letzten beiden Testspielen angetreten.

Der 30-jährige Burgenländer studierte Sport und Geschichte auf Lehramt, entwickelte sich im wissenschaftlichen Bereich des Trainingswesens weiter und absolviert aktuell die Ausbildung zur A-Lizenz. Seper war zudem als Trainer des LAZ Oberwart, seiner Heimatgemeinde, tätig und studierte in Deutschland Spielanalyse und Scouting. Auch sportlich war er aktiv: In der Regionalliga Ost absolvierte er im Laufe der Jahre 190 Pflichtspiele für Neusiedl am See, Oberwart, Sollenau und den Wiener Sportklub.

Geschäftsführer Sport Zoran Barisic: „Wir freuen uns, dass wir mit Daniel Seper einen Fachmann gefunden haben, der trotz seines jungen Alters schon zahlreiche Erfahrungen sammeln konnte. Wir sind überzeugt, dass er sich exzellent in unser Trainerteam eingliedert und ein wichtiger Bestandteil von diesem wird!“

Foto: GEPA/Wien Energie