Der Wolfsberger AC hat am Dienstagnachmittag ein Testspiel gegen den niederländischen Rekordmeister Ajax Amsterdam absolviert und dieses mit 0:2 verloren. Quincy Promes brachte die Niederländer früh in Führung (3.). Trotz einer ansprechenden Leistung des Tipico Bundesligisten erzielte Ryan Gravenberch in der 53. Minute den 0:2-Endstand. Der Probegalopp fand in der Saalfelden-Arena statt.

Für den Wolfsberger AC war es das zweite Testspiel im Rahmen der laufenden Vorbereitung auf die neue Saison. Der erste Test gegen Sparta Prag endete mit einem 2:2-Remis.

von Ligaportal, Foto: Gerhard Pulsinger