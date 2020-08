Zwei Minuten nach dem Führungstreffer der Deutschen gelang Stefan Nutz in der 27. Minute der prompte Ausgleich. Julian Wießmeier stellte in der 51. Minute auf 2:1, ehe er in der 70. Minute auf 3:1 erhöhte. Durch einen Kopfballtreffer von Thomas Reifeltshammer (80.) und einem schönen Abschluss von Felix Seiwald (83.) sorgten die Rieder für den deutlichen 5:1 Testspielsieg.

SV Guntamatic Ried

Radlinger (75./Gütlbauer) - Kerhe (46./Takougnadi), Reiner (75./Seiwald), Haas (46./Lercher (Testspieler)), Djakovic (Testspieler) (46./Reifeltshammer) - Ziegl (46./Ammerer 75./Flavio), Canadi (46./Gschweidl), Nutz (46./Grubeck), Satin (46./Wießmeier) - Grüll (46./Offenbacher), Sulley (Testspieler) (46./Segbe Azankpo (Testspieler) 75./Paintsil)

Foto: Harald Dostal/fodo.media