Mit 19 Toren und sechs Assists in 27 Bundesliga-Partien hatte Taxiarchis Fountas einen Bärenanteil am Erfolgslauf des SK Rapid Wien in der abgelaufenen Saison. Kein Wunder also, dass bereits einige internationale Vereine auf den griechischen Angreifer aufmerksam geworden sind. Wenige Tage vor dem CL-Quali-Spiel gegen Lokomotiva Zagreb (Mi, 26.8., 19 Uhr) macht ein neues Transfer-Gerücht um Fountas die Runde.

Drei Serie-A-Klubs an Fountas dran?

Demnach berichtet tuttomercatoweb.com, dass gleich mehrere Klubs aus der italienischen Serie A am 24-Jährigen interessiert wären. Hierbei soll es sich um Sampdoria Genua, Atalanta Bergamo und Bologna FC handeln.

Zudem schreibt die Plattform, dass Rapid rund 5 Millionen Euro für den griechischen Stürmer haben möchte. Fountas’ Vertrag in Hütteldorf ist noch bis Sommer 2022 datiert.

von Ligaportal, Foto: GEPA/Wien Energie