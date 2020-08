Der SK Rapid Wien hat am Mittwoch seine erste Neuverpflichtung in diesem Sommer bekannt gegeben: Der 21-jährige Bernhard Unger wechselt vom SV Mattersburg nach Wien-Hütteldorf. Er wird das bestehende Tormann-Team rund um Richard Strebinger, Paul Gartler und Niklas Hedl komplettieren.

"Vollblut-Rapidler" Unger wechselt nach Hütteldorf

Bernhard Unger unterzeichnete einen Vertrag bis Sommer 2022. "Vorgesehen ist, dass Bernhard Unger sowohl in der ersten, als auch in der zweiten Mannschaft einsetzbar ist", schreibt Rapid in einer Aussendung. In der abgelaufenen Saison gab er im Juli sein Bundesliga-Debüt im Auswärtsspiel des SVM gegen die Wiener Austria.

Geschäftsführer Sport Zoran Barisic: "Wir freuen uns, dass wir mit Bernhard Unger einen jungen Torhüter verpflichten konnten, der sich in der heimischen Liga sehr gut auskennt. Wir haben ihn schon länger beobachtet. Er ist ein Spieler mit langfristiger Perspektive, der großes Talent mitbringt und selbst Vollblut-Rapidler ist."

von Ligaportal, Foto: Josef Parak