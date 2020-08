Großer Erfolg für das U19-Team des FC Red Bull Salzburg: Die Jungbullen feierten im heutigen Viertelfinale der UEFA Youth League in einem verrückten Spiel gegen die Altersgenossen von Olympique Lyon einen 4:3-Sieg. Chukwubuike Adamu glänzte bei diesem Erfolg mit einem Dreierpack. Im Halbfinale bekommen es die Jungbullen mit dem Sieger des Duells Inter Mailand gegen Real Madrid zu tun.

Bo Svensson: "Es war ein ganz komisches Spiel, schon in der Art, wie es begonnen hat. Dass Daniel Antosch drei Mal den Ball in dieser Art herausfischt, ist unglaublich. Danach ging es hin und her. Insgesamt war es keine überragende Leistung von uns, das können wir viel besser. Klar war es warm, aber trotzdem müssen wir konditionell am Ende besser in Schuss sein."

Matthias Jaissle: "Es war wahnsinnig spannend, spannender, als es hätte sein müssen. Aber der Modus ist klar, hier geht es nur ums Weiterkommen. Jetzt haben wir es geschafft, wir sind unter den letzten vier. Da braucht es aber eine bessere Leistung, um ins Finale einzuziehen."

Aufstellung FC Salzburg (U19): Antosch – Dedic, Affengruber, Okoh, Gazibegovic – Pokorny (Aigner 90.+3) – Sucic (Major 72.), Seiwald – Kjaergaard (Stosic 61.) – Adamu (Prass 61.), Adeyemi (Sesko 72.)

Gelbe Karten: Gazibegovic (10./Kritik), Antosch (10./Unsportlichkeit), Adeyemi (45./Foul), Prass (90.+3/Foul)

Schiedsrichter: Donatas Rumsas (LTU)

von Ligaportal, Foto: GEPA/Red Bull Media