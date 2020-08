Der LASK musste sich am Mittwoch in einem Testspiel Werder Bremen mit 1:4 geschlagen geben. Den einzigen Treffer der Linzer Athletiker in diesem Probegalopp im Zillertal erzielte Marko Raguz in der 56. Spielminute. Die Tore für den deutschen Bundesligisten erzielten Davie Selke, Johannes Eggestein, Josh Sargent und Yuya Osako.

Aufstellung LASK: Schlager; Filipovic (45. Michorl), Trauner, Wiesinger; Renner, Madsen (61. Grgic), Holland, Andrade; Sabitzer (25. Karamoko), Raguz, Reiter

LASK-Trainer Dominik Thalhammer nach dem Spiel: „Vor allem in der ersten Halbzeit waren wir heute nicht konsequent genug im Anlaufen. Dennoch konnten wir Werder über weite Strecken des Spiels in ihrer eigenen Hälfte halten. In den Situationen, in denen sich der Gegner aus unserem Druck befreien konnte, wurde es aber zu oft gefährlich. Werder ist eine starke Mannschaft und hat bei den Konter-Situationen ihre Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor bewiesen. Die Testspiel-Zeit ist die Zeit des Ausprobierens. Dass jetzt noch nicht alle Automatismen greifen, ist verständlich. Wir haben noch etwas Zeit bis zum Saisonstart. Diese Zeit werden wir ausnützen, um das heutige Spiel genau zu analysieren und daraus unsere Schlüsse zu ziehen.“

von Ligaportal, Foto: Harald Dostal/fodo.media