Was sich in den letzten Tagen angekündigt hat, ist nun offiziell: Dominik Frieser verlässt den LASK und wechselt nach England zum FC Barnsley. Wie der Linzer ASK am Donnerstag verkündet, unterzeichnet der 26-Jährige einen Zweijahresvertrag mit Option auf eine weitere Saison.

"Jetzt will ich in England voll angreifen"

"Für mich geht mit dem Wechsel nach England ein Traum in Erfüllung. Es war immer mein Ziel, ins Ausland zu wechseln. Ich bedanke mich beim LASK für die große Unterstützung und blicke mit Stolz auf die Erfolge zurück, die wir national und international gefeiert haben. Jetzt will ich in England voll angreifen", wird Dominik Frieser zitiert.

Der gebürtige Steirer war im Sommer 2018 vom WAC zum LASK gewechselt, für den er seither 87 Pflichtspiele absolvierte. Dabei gelangen ihm 21 Tore und elf Assists. Friesers Vertrag bei den Linzer Athletikern wäre noch bis Sommer 2022 gelaufen.

Auf seine Zeit beim LASK blickt Frieser mit Stolz zurück: „Es ist unglaublich, was wir in den letzten zwei Jahren gemeinsam erreicht haben. Ich bedanke mich bei allen Mannschaftskollegen, Trainern, Mitarbeitern und natürlich Fans des LASK für diese tolle Zeit. Die Fans haben mich von Anfang an in ihr Herz geschlossen – ich hoffe, ich konnte mit meinem Einsatz und meinen Toren etwas zurückgeben!“

von Ligaportal, Foto: Harald Dostal/fodo.media