Nächster Corona-Fall im österreichischen Profifußball: Im Rahmen der regelmäßigen PCR-Pool-Testungen wurden beim spusu SKN St. Pölten am gestrigen Donnerstag zwei COVID-Infektionen festgestellt. Die entsprechenden Pools wurden umgehend einer erneuten Testung unterzogen, wodurch die infizierten Personen identifiziert werden konnten. Das gibt der SKN am Freitag bekannt.

Betroffene weisen keine Symptome auf

"Die entsprechenden Akteure haben sich gemäß dem von der Bundesliga vorgegebenen Präventionskonzept in häusliche Quarantäne begeben. Die Betroffenen weisen bislang keine Symptome auf. Der Klub hat entsprechend dem Präventionskonzept reagiert und umgehend die zuständige Gesundheitsbehörde und die Bundesliga informiert", heißt es in einer Aussendung.

Der restliche Spieler- und Betreuerstab wird am kommenden Montag unter Einhaltung strengster Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen eine erneute Testreihe durchführen. Zumindest bis zum Ergebnis dieser Testung wird die Mannschaft in Selbstisolation bleiben. In dieser Zeit werden lediglich die Fahrt zu den Trainings sowie die direkte Rückkehr danach nach Hause gestattet sein.

Das für Samstag angesetzte Spiel gegen den Floridsdorfer AC muss abgesagt werden.

"Auch in den folgenden Tagen wird der Verein weiterhin regelmäßige Testungen durchführen, um für alle Beteiligten die maximale mögliche Sicherheit gewährleisten zu können. Dazu wird auch weiterhin auf eine genaue Einhaltung aller Hygiene-Vorschriften geachtet", versichert der Bundesligist.

