Michael Svoboda, dessen Vertrag bei der WSG Swarovski Tirol in diesem Sommer ausgelaufen ist, wechselt ablösefrei zum Venezia FC nach Italien. Dort unterzeichnet der gebürtige Wiener einen Vertrag bis Sommer 2023. In der abgelaufenen Saison absolvierte der 21-jährige Abwehrriese 34 Pflichtspiele für die WSG Tirol.

„Mit Wattens habe ich die 2. Liga gewonnen und meine ersten Erfahrungen in der österreichischen Bundesliga gemacht. Diese letzte Erfahrung war sehr wichtig für mich, es war mein erstes Mal ohne Familie und Freunde und jetzt bin ich bereit, hier in Venedig einen weiteren sehr wichtigen Schritt in meiner Karriere zu machen. Collauto und Poggi überzeugten mich sofort, ich hatte vom ersten Moment an das Gefühl, dass sie mich unbedingt wollten. Ich kann es kaum erwarten, mit dem Spielen zu beginnen und den Trainer und die neuen Teamkollegen kennenzulernen", wird Svoboda auf der Homepage des FC Venezia zitiert.

von Ligaportal, Foto: Richard Purgstaller