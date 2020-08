Die WSG Swarovski Tirol hat am Freitagabend einen überzeugenden Testspielsieg gegen Union Berlin eingefahren. Die Tiroler fertigten den deutschen Bundesligisten mit 3:0 ab. Mann des Spiels war Zlatko Dedic, der alle drei Tore für die WSG erzielte. In der 21. Minute verwandelte der slowenische Goalgetter eine wunderbare Hereingabe von Kelvin Yeboah, ehe der 35-Jährige noch vor der Pause einen Elfmeter verwandelte. In der 62. Minute traf Dedic nach einem Konter zum 3:0-Endstand.

Stimmen zum Spiel

WSG-Trainer Thomas Silberberger: "Ein wirklich guter Gesamtauftritt, der uns - mitten in der Vorbereitung - sicherlich gut tut. Ich bin rundum zufrieden, weil jeder Spieler abgerufen hat, was in seinen Möglichkeiten war. Ein verdienter Sieg, weil wir auch weitere Chancen hatten und nicht viel zugelassen haben. Ein Top-Ergebnis gegen einen Top-Klub und eine gelungene Sache, nachdem wir jetzt doch recht lange in einem negativen Fahrwasser waren."

Frust hingegen herrschte bei den Deutschen: „Mit so einem Spiel kann man natürlich nicht zufrieden sein, aber vielleicht ist die Art und Weise wie dieses Ergebnis zu Stande gekommen ist zum richtigen Zeitpunkt passiert. Das hat nichts mit Müdigkeit oder dem Wetter zu tun, das waren für beide Mannschaften die gleichen Voraussetzungen. Aus meiner Sicht können wir das Spiel, wenn wir alle Themen angesprochen haben, dann aber auch abhaken“, so Union-Trainer Urs Fischer.

von Ligaportal; Foto: Harald Dostal/fodo.media