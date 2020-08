Der FC Red Bull Salzburg hat den ersten von zwei Testspiel-Krachern verloren. Die Bullen mussten sich in der heimischen Arena Ajax Amsterdam mit 1:4 geschlagen geben. Ajax-Shootingstar Ryan Gravenberch brachte die Niederländer bereits in der 2. Minute in Führung, ehe Sekou Koita nur wenige Augenblicke später per Elfmeter den 1:1-Ausgleich erzielte (10.).

Nur sechs Minuten nach dem Koita-Ausgleich sorgte Antony Santos mit einem satten Schuss ins Kreuzeck für die neuerliche Führung der Gäste. Diese wurde durch Donny van de Beek in der 67. Minute auf 3:1 ausgebaut. Für den 4:1-Endstand sorgte Devyne Rensch (82.).

Bereits in drei Tagen steht für den FC Red Bull Salzburg der nächste Test-Kracher auf dem Programm, wenn der englische Meister FC Liverpool in der Red Bull Arena gastiert.

von Ligaportal, Foto: GEPA/Red Bull Media