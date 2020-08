Der LASK hat auch das vierte Spiel unter Neo-Coach Dominik Thalhammer verloren. Die Linzer Athletiker kassierten in der Raiffeisen-Arena in Pasching eine 0:2-Niederlage gegen den Karlsruher SC. Philipp Hofmann köpfelte den deutschen Zweitligisten unmittelbar vor dem Pausenpfiff nach einer Freistoß-Hereingabe in Führung.

Für den 2:0-Endstand sorgte ÖFB-Kicker Marco Djuricin, der aus kurzer Distanz nur mehr einschieben musste. Der ehemalige Mattersburg-Keeper Markus Kuster kam bei seinem neuen Klub Karlsruhe in der ersten Halbzeit zum Einsatz.

Für den LASK steht nach dem Cup-Spiel gegen Siegendorf ein weiterer Test auf dem Programm, wenn am 5. September der SSV Jahn Regensburg in Pasching gastiert.

„Mit dem Ergebnis können wir heute nicht zufrieden sein. Wir hatten in der ersten Halbzeit eigentlich alles im Griff und sind oft ins Angriffsdrittel gekommen. Dort haben wir uns dann aber schwer getan, gefährlich in den Strafraum und zu Torabschlüssen zu kommen. Daran müssen wir auf jeden Fall noch arbeiten. Bei den Gegentoren haben wir es dem KSC zu einfach gemacht - wie schon gegen Bremen sind Tore gefallen, die wir so nicht bekommen dürfen", wird LASK-Coach Dominik Thalhammer in einer Aussendung des LASK zitiert.

