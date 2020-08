Der FK Austria Wien und SK Sturm Graz haben jeweils einen Testspielsieg gegen einen österreichischen Zweitligisten eingefahren. Während die Veilchen zu Hause einen klaren 6:0-Erfolg gegen die OÖ Juniors feierten, gewann Sturm Graz gegen den SV Lafnitz knapp mit 2:1.

Austria ließ gegen OÖ Juniors nichts anbrennen

In dem sportlich sehr fair geführten Vergleich zwischen der Austria und den OÖ Juniors gab es nie einen Zweifel, wer der Herr im Haus war. Spiegelverkehrt zum letzten Wochenende, wo beim 2:11 gegen den BVB jeder Fehler bestraft wurde, nützten die Veilchen diesmal Schwächen des LASK-Nachwuchs sofort aus.

Den Anfang machte Bright Edomwonyi, der ebenso einen Doppelpack schnürte wie Max Sax. Die Austria, die mit einem 4-2-3-1 testete, besetzte nach dem Wechsel bis auf Innenverteidiger Jarjue alle Positionen neu. Aber auch die zum Teil jungen, von den Violets hochgezogenen Burschen, hatten keinerlei Anlaufschwierigkeiten, erspielten sich wie die Kollegen in der ersten Hälfte viele Offensivaktionen.

Und auch wenn nicht jede genutzt wurde, ließen sie sich beide Garnituren durch nichts aus der Ruhe bringen, dennoch hätte das Ergebnis noch deutlicher ausfallen können. Letztendlich belohnten sie sich aber auch für die Spielfreude und Dominanz, fixierten durch Treffer von Pichler und Mester den 6:0-Endstand.

Die Partie fand unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt, beim Start der Bundesliga-Saison soll trotz anhaltender Corona-Pandemie ein Teil des Publikums zugelassen werden.

Austria spielte mit, 1. Hälfte: Pentz; Ebner, Jarjue, Borkovic, Suttner; Demaku, Radulovic; Wimmer, Sax, Sarkaria; Edomwonyi.

2. Hälfte: Kos; Zwierschitz, Handl, Jarjue (80., Braunöder), Martschinko; Hahn, Grünwald; El Moukhantir, Mester, Jukic; Pichler.

Tore: Edomwonyi (13., 31.),Sax (26., 37.), Pichler (53.), Mester (82.).

Es fehlten: Fitz, Schoissengeyr, Monschein, Madl, Turgeman (alle verletzt oder noch im Aufbau).

Sturm besiegt Lafnitz knapp

Niklas Geyrhofer brachte die Schwarz-Weißen, bei denen es in den letzten Stunden gleich zwei Corona-Fälle gegeben hatte (Ligaportal berichtete: Positiver Corona-Test nun auch bei Sturm Graz!//Covid19: Weiterer Sturm-Spieler positiv getestet!) in der 6. Minute in Führung. Jakob Jantscher erhöhte noch vor der Pause auf 2:0. Kurz nach dem Seitenwechsel traf Matthias Puschl zum 1:2 aus Sicht der Lafnitzer.

Christian Ilzer: "Ich habe vor allem in der ersten Hälfte viele gute Aktionen gesehen, die wir leider nicht finalisiert haben. Wir müssen im letzten Drittel wuchtiger und entschlossener werden. Nach der Pause haben wir etwas nachgelassen. Es gibt noch einige Punkte an denen wir arbeiten müssen. Auch mental war es heute eine kleine Herausforderung, die wir aber gut gemeistert haben."

SK Puntigamer Sturm Graz 2:1 (2:0) SV Lafnitz

Sportplatz Lebring, 22. August 2020, 17:00 Uhr, 500 Zuschauer

Tore: Geyrhofer (6.), Jantscher (37.), Puschl (51.)

SK Puntigamer Sturm Graz: Siebenhandl; Ingolitsch (74. Schendl), Geyrhofer (74. Komposch), Stankovic (46. Koch), Trummer (19. Jäger); Ljubic (78. Kuen), Hierländer (74. Prso/Testspieler), Jantscher (74. Zettl), Dante; Friesenbichler (74. Amoah), Balaj

SV Lafnitz (Startformation): Zingl, Gschiel, Gremsl, M. Kröpfl, Grasser, Kirnbauer, Prohart, Siegl, Tomka, C. Kröpfl, Bürger

von Ligaportal, Foto: Richard Purgstaller