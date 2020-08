Der Erfolgslauf des FC Red Bull Salzburg in der UEFA Youth League ist zu Ende. Die Jungbullen scheiterten im Halbfinale an den Altersgenossen von Real Madrid. Latasa brachte die „Königlichen“ bereits nach vier Minuten in Führung. Nach etwas mehr als einer halben Stunde erhöhte Gutierrez auf 2:0 für Real Madrid.

Luka Sucic verwandelte kurz nach dem Seitenwechsel einen Elfmeter und machte die Partie damit wieder spannend. Der Ausgleich wollte den Jungbullen jedoch nicht gelingen.

von Ligaportal, Foto: GEPA/Red Bull Media