Wohlfahrt kennt Hadzikic aus seiner Austria-Zeit

„Ich weiß, was Osman kann. Er war die Nummer eins bei der Austria. Wenn sich die Chance ergibt, so einen Torhüter zu bekommen, dann muss man zuschlagen. Wir haben die Situation bei unseren Torhütern genau beobachtet und wollen dort durch das Engagement von Hadzikic die Qualität im gesamten Team heben. Die Saison ist lange und wir brauchen drei sehr gute Torhüter. Aus der eigenen Jugend rückt wirklich sehr viel Gutes nach, aber die Bundesliga kommt für einige noch zu früh. Wir dürfen uns hier keinen Fehler erlauben“, sagt Admira-Sportchef Franz Wohlfahrt.

Hadzikic bringt jede Menge Bundesliga-Erfahrung mit. Der Schlussmann absolvierte für die Wiener Austria 57 Partien in Österreichs höchster Spielklasse und hütete zudem el Mal das Tor der Violetten in der Europa League. In der Schweiz kam er in der zweiten Mannschaft des FC Zürich zu 20 Einsätzen. Beim kroatischen Erstligisten Inter Zapresic stand er fünf Mal zwischen den Posten.

von Ligaportal, Foto: Flyeralarm Admira