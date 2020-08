Schlechte Nachrichten für die SV Guntamatic Ried: Der am vergangenen Montag verkündete Transfer von Philipp Hütter zur SV Ried kommt nicht zustande. Das bestätigt Klagenfurt-Coach Robert Micheu in der Kleinen Zeitung: „Klar ist das für ihn bitter. Ich will nicht wissen, was in seinem Kopf vorgeht. Dass er bleibt, kommt uns definitiv zugute."

Einen Tag nach dem offenbar zu früh verkündeten Transfer hatte sich Austria Klagenfurts Sportdirektor Matthias Imhof mit folgender Stellungnahme zu Wort gemeldet: „Die Bekanntgabe der Verpflichtung von Philipp Hütter durch die SV Ried hat uns am Montag sehr überrascht. Denn es liegt weder eine schriftliche Transfervereinbarung zwischen den beiden Klubs vor noch wurde der bis 2022 laufende Vertrag von Philipp Hütter bei der Austria Klagenfurt aufgelöst. Da sind weitere Gespräche nötig."

Diese angekündigten Gespräche dürften offensichtlich nicht zu einer Einigung geführt haben.

