Lange war es recht ruhig um WAC-Angreifer Shon Weissman, der sich in der abgelaufenen Bundesliga-Saison mit famosen 30 Toren die Torschützenkrone sichern konnte. Nun dürfte der israelische Nationalstürmer jedoch einen neuen Verein gefunden haben. Wie der spanische Sportjournalist Guillem Balague auf Twitter berichtet, steht Weissman unmittelbar vor einem Transfer in die Primera Division.

Demnach soll der 24-Jährige bereits in der nächsten Woche bei Real Valladolid unterschreiben. Brasiliens Sturm-Legende Ronaldo, der nicht nur Präsident, sondern auch 51 prozentiger Eigentümer von Real Valladolid ist, soll sich als Fan von Shon Weissman geoutet haben und den Israeli unbedingt verpflichten wollen.

Eine Ablösesumme nennt der spanische Journalist nicht. Aktuell wird der Marktwert von Weissman auf rund sechs Millionen Euro geschätzt. Sein Vertrag beim WAC läuft noch bis Sommer 2021.

Shon Weissmann, Israeli top scorer in the Austrian league last season will move from Wolfsburger to @realvalladolid. Ronaldo loves him. Contracts are being drawn up next week, will be signed in a couple of dayse pic.twitter.com/AOr3Snn3lh