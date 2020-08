Die letzten Monate gestalteten sich besonders hart für den österreichischen Fußball. Aufgrund der Corona-Krise mussten die Stadien leer bleiben, die Meisterschaften vor verwaisten Rängen und trostloser Atmosphäre zu Ende gespielt werden. Dieser Spuk sollte ab September, wenn maximal 10.000 Zuschauer in die Stadien kommen dürfen, zumindest vorübergehend vorbei sein. Oder doch nicht?

Fanszenen können sich mit Corona-Bestimmungen nicht abfinden

Im Allianz-Stadion in Wien-Hütteldorf dürfte es trotz der bevorstehenden neuen Zuschauerregelungen ruhig bleiben. Wie die Kurier berichtet, soll sich die Fanszene des SK Rapid Wien aufgrund diverser Umstände zu einem Stimmungsverzicht auf unbestimmte Zeit entschieden haben. Auch andere österreichische Fanszenen können sich mit der „neuen Normalität“ in den Stadien nicht abfinden und streben einen Stimmungsboykott an.

„Corona ist übermächtig. Die organisierten Fanszenen stoßen immer auf Widerstand. Aber dieser Gegner ist derzeit nicht zu besiegen, vermutlich so lange es keine Impfung gibt“, wird ein Fanvertreter des SK Rapid zitiert. Mit den neuen Regelungen wie der Anordnung der Fans im Schachbrettmuster, Abstandseinhaltung (auch bei Toren der eigenen Mannschaft) sowie der Umwandlung von Steh- zu Sitzplätzen können sich die Gruppierungen nicht abfinden.

„Und vielleicht wären irgendwann positive Corona-Fälle auf das Stadion zurückzuführen. Der Politik und den Medien einen ,Rapid-Cluster’ liefern? Sicher nicht“, meint ein Fan im Kurier-Bericht. Der Fanszene sei es jedoch wichtig, dass Rapid keine finanziellen Schäden davonträgt. Aktuell gehen die Klubverantwortlichen bei Rapid davon aus, dass etwa 500 von 2.500 Abonnenten des Block West nicht ins Stadion kommen werden.

Foto: Ligaportal