Schlechte Nachrichten für den SK Sturm Graz: Wie der Bundesligist am Montagvormittag bekannt gibt, zog sich der 20-jährige Vincent Trummer beim Testspiel am Samstag gegen den SV Lafnitz einen Kreuzband- und Meniskusriss zu. Der Abwehr-Youngster wird bereits morgen von Dr. Jürgen Mandl operiert.

Andreas Schicker, Geschäftsführer Sport des SK Puntigamer Sturm Graz, leidet mit dem Sturm-Talent: “Vincent hat sich im Frühjahr mit guten Leistungen in die Starfelf gespielt und ist fester Bestandteil der Kampfmannschaft. Leider wird er jetzt von so einer schweren Verletzung in seiner Entwicklung gestoppt. Ich hoffe, dass er noch stärker zurückkommen wird.“

von Ligaportal, Foto: Richard Purgstaller