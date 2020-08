Der WSG Swarovski Tirol ist es gelungen, mit dem 20 Jahre alten Zan Rogelj ein slowenisches Top-Talent zu verpflichten. Der Mittelfeldspieler, der in seiner Heimat als ganz große Zukunftshoffnung gehandelt wird, konnte dank einer Ausstiegsklausel, die in seinem Vertrag beim NK Triglav verankert war, losgeeist werden.

Silberberger bezeichnet Rogelj als "großen Fang"

Nun geht ein Traum des slowenischen Talents in Erfüllung, spielt Zan Rogelj doch künftig an der Seite seines Idols Zlatko Dedic, der in Slowenien als Held verehrt wird. "Mit dem Zan ist uns wirklich ein großer Fang geglückt", freut sich Coach Thomas Silberberger. "Obwohl es einige Interessenten für ihn gab, hat er sich uns angeschlossen und einen längerfristigen Vertrag unterschrieben. Wir sind glücklich, dass er sich so entschieden hat. Das kann eine absolute Win-Win-Situation werden", fügt der WSG-Trainer hinzu.

von Ligaportal, Foto: WSG Swarovski Tirol