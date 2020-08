Am heutigen Dienstagnachmittag kam es in der Salzburger Bullen-Arena zum Testspiel-Kracher zwischen Red Bull Salzburg und dem FC Liverpool. Österreichs Serienmeister erwischte bei der Wiederauflage des Champions-League-Gruppenduells einen Start nach Maß und führte dank eines Doppelschlags von Patson Daka (3., 13.) schnell mit 2:0.

Liverpool-Coach Jürgen Klopp bot in der ersten Halbzeit eine absolute Top-Elf auf: Alisson, van Dijk, Keita, Mane, Salah - alle Top-Stars standen in der ersten Halbzeit auf dem Platz. Dennoch waren die Bullen in den ersten 45 Minuten die dominante Mannschaft. In der Schlussphase konnte der englische Meister die Partie doch noch egalisieren: Das 20-jährige Stürmer-Talent Rhian Brewster rechtfertigte seine Einwechslung für Sadio Mane mit einem Doppelpack (72., 81.).

Für beide Mannschaften war es das letzte Testspiel vor dem ersten Pflichtspiel in der neuen Saison. Die Salzburger treffen am Samstag in der 1. Runde des ÖFB Cups auf Schwarz-Weiß Bregenz. Liverpool bekommt es am Samstag in der 1. Runde der Premier League mit Aufsteiger Leeds United zu tun.

von Daniel Ringsmuth/Ligaportal, Foto: GEPA/Red Bull Media