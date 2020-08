Die WSG Swarovski Tirol treibt die Kaderplanung weiter voran und verpflichtet den 21-jährigen Österreicher Benjamin Ozegovic, der zuletzt in Altach unter Vertrag stand und bereits im Test gegen Union Berlin überzeugte. Sportdirektor Stefan Köck: "Ich bin froh, dass wir mit dem Benjamin einen jungen österreichischen Torhüter verpflichten konnten, der in Altach auch schon Bundesliga-Erfahrung gesammelt hat. In Probetrainings und beim Test gegen Union Berlin hat er sich bei uns bereits hervorragend präsentiert."