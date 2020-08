Der TSV Hartberg hat heute ein Vorbereitungsspiel gegen Hannover 96 gewonnen. Die Oststeirer bezwangen den deutschen Zweitligisten mit 2:1. Simon Stehle brachte die Niedersachsen zwar mit 1:0 in Front (33.), doch Dario Tadic (55.) und Bakary Nimaga (68.) drehten die Partie zugunsten des TSV Hartberg.

Aufstellung Hartberg 1.HZ bis zur 60. Minute: Swete - Lienhart, Rotter, Luckeneder, Klem (33./Gollner) - Tijani, Kainz - Sturm, Rep, Ried - Tadic

Aufstellung Hartberg ab der 60. Minute: Sallinger - Gölles, Huber, Gollner, Burgstaller - Heil, Nimaga - Fadinger, Razack (Testspieler), Ertlthaler - Petrovic

Am Sonntag trifft der TSV Hartberg in der 1. Runde des UNIQA ÖFB Cups auf den Dornbirner SV. Gespielt wird in der Cashpoint-Arena in Altach. Ankick ist um 11 Uhr.

Foto: Richard Purgstaller