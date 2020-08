Mit einem 1:0-Auswärtssieg gegen Lok Zagreb hat der SK Rapid Wien den Traum von der UEFA Champions League am Leben gehalten. Sollte es im Laufe der CL-Quali zu einem Ausscheiden kommen, ginge es für Rapid im Oktober in der Gruppenphase der Europa League weiter. Zunächst wartet jedoch in der dritten Quali-Runde für die Königsklasse ein starker Gegner auf die Hütteldorfer.

Benfica, Kiew und Gent sind die möglichen Rapid-Gegner

Im Rahmen der Auslosung am Montag, dem 31. August, bekommt Rapid einen von drei möglichen Gegner zugelost. Diese lauten: Benfica Lissabon, Dynamo Kiew und KAA Gent. Spieltermine sind der 15. bzw. 16. September. Auch in dieser Runde entscheidet eine Partie über das Weiterkommen.

Lediglich im Champions-League-Playoff entscheiden Hin- und Rückspiel über den Einzug in die Königsklasse oder über die Teilnahme an der Europa League.

von Ligaportal, Foto: GEPA/Wien Energie