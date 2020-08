Der FK Austria Wien geht in Sachen Trikots bis auf Weiteres ganz neue Wege. In der Bundesliga-Saison 2020/21 tritt die Austria zu Hause und auswärts neu auf. In neu designten Trikots - die bis auf Weiteres keinen Sponsor auf der Brust haben. "Die Trikots sind auf das Wichtigste reduziert: Das Austria-Wappen, die Austria-Farben und den traditionellen Nike-Swoosh", schreibt die Austria in einer Aussendung.

Austria zu Hause traditionell in Violett - Auswärts erstrahlen die Veilchen in Gelb

Zu Hause werden die Veilchen traditionell in Violett auflaufen. Auswärts tritt die Mannschaft in der kommenden Spielzeit in Gelb auf. "Das Trikot wird in dieser Form limitiert und nur so lange erhältlich sein, so lange auch unsere Mannschaft ohne Brustsponsor auftritt", kündigt die Austria an. Jene Fans, die sich das Trikot jetzt kaufen und später einen etwaigen neuen Hauptsponsor nachgedruckt haben möchte, können dies tun.

Das neue Heim- sowie das neue Auswärts-Trikot kostet in Erwachsenen-Größen 80 Euro. Für Kinder ist es schon um 40 Euro erhältlich. Dies zählt im Bundesliga-Vergleich zu den fanfreundlichsten Preisen. Der Aufdruck von Name und Nummer beträgt 11,90 Euro. Wer alle Matchtrikot-Sponsoren (Ärmel, Rücken etc.) am Trikot haben möchte, zahlt einen Aufpreis von 20 Euro.

Die neuen Trikots werden erstmalig zum Bundesliga-Auftakt - also noch nicht am Sonntag im Cup - getragen.

Foto: FK Austria Wien