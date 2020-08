Der LASK hat ein weiteres österreichischen Top-Talent unter Vertrag genommen. So wechselt Tobias Anselm vom FC Liefering in die Stahlstadt, wo er einen Vertrag bis 2023 unterzeichnet. Die Linzer Athletiker verleihen den 20-Jährigen jedoch umgehend zur WSG Swarovski Tirol, wo er in der kommenden Saison Spielpraxis sammeln soll.

Der offensive Mittelfeldspieler kehrt damit wie David Schnegg vorübergehend für ein Jahr in seine Heimat Tirol zurück. "Er wird uns in der Offensive stärker machen", ist WSG-Sportdirektor Stefan Köck überzeugt.

Tobias Anselm hat in seiner bisherigen Karriere sieben Partien in der UEFA Youth League absolviert. Zudem hat er 44 Einsätze in der 2. Liga zu Buche stehen.

von Ligaportal, Foto: WSG Swarovski Tirol