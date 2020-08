Der SK Sturm Graz hat erneut auf dem Transfermarkt zugeschlagen und sich die Dienste von Francisco Mwepu gesichert. Der Name wird zahlreichen Fußballfans ein Begriff sein, handelt es sich hier doch um den Bruder von Red Bull Salzburgs Mittelfeld-Ass Enock Mwepu. Der Stürmer unterschreibt einen Zwei-Jahresvertrag mit Option auf ein weiteres Jahr.

"Als Perspektivspieler passt er perfekt zu unserem neuen, langfristigen Weg"

Der 20-jährige Angreifer und Nachwuchsteamspieler aus Sambia stand zuletzt bei Kafue Celtic FC in seinem Heimatland unter Vertrag. Andreas Schicker, Geschäftsführer Sport des SK Sturm, hatte den Bruder von Enock Mwepu schon längere Zeit am Radar: „Wir haben Francisco intensiv beobachtet und sind überzeugt davon, dass er unserem Angriffsspiel zusätzliche Qualität einimpfen kann. Als Perspektivspieler passt er perfekt zu unserem neuen, langfristigen Weg. Francisco ist ein sehr robuster Stürmer mit starkem Zug zum Tor. Wenn man einen jungen Spieler direkt aus Afrika holt, benötigt er genügend Zeit, um sich an die Kultur und an den Fußball in Europa zu gewöhnen. Diese Zeit werden wir ihm auch geben. Mit Amadou Dante hatten wir letztes Jahr ein sehr ähnliches Projekt.“

Mwepu selbst freut sich schon auf seine neue Aufgabe fern von Afrika. „Der Verein und das Umfeld haben mich von Anfang an überzeugt. Ich freue mich sehr, hier zu sein und will alles geben, um mit Sturm erfolgreich zu sein“, so der Neuzugang.

von Ligaportal, Foto: SK Sturm Graz