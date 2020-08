Der FC Flyeralarm Admira hat erwartungsgemäß den Einzug in die zweite Runde des UNIQA ÖFB Cups geschafft. Die Niederösterreicher setzten sich auswärts gegen Regionalligist Hertha Wels mit 3:0 durch. Unmittelbar nach Spielbeginn ging der Bundesligist dank eines Treffers von Aleksandar Cirkovic in Führung. Der 18-Jährige netzte in der 28. Minute zum 0:2, ehe der Serbe in der 88. Minute seinen dritten Treffer bejubelte.

Aleksandar Cirkovic schießt Admira in die 2. Runde

Der Bundesligist erwischte einen Start nach Maß und ging bereits nach vier Minuten in Führung: Aleksandar Cirkovic setzte sich auf der linken Seite durch und schloss ab - ein Welser fälschte das Leder ins eigene Tor ab - 0:1 (4.). Der Underdog aus Oberösterreich hielt zwar durchaus stark dagegen und ließ den Ball phasenweise gut durch die eigenen Reihe zirkulieren, doch der Bundesligist ließ in der ersten Halbzeit keine Zweifel aufkommen, dass man hier keine Cup-Sensation zulassen möchte.

In der 28. Minute setzte sich Cirkovic erneut über links durch und ließ Wels-Keeper Strasser keine Abwehrchance - 0:2 (28.). In der 40. Minute fand Saracevic eine Chance auf das 3:0 vor, doch sein Versuch zischte knapp über das Kreuzeck.

Nach dem Seitenwechsel verfehlte der agile Saracevic das Tor mit einem direkten Freistoß hauchzart (53.). Der Regionalligist hingegen tat sich schwer, die Niederösterreicher in Verlegenheit zu bringen. Spielerisch hatte die Partie in Wels aber nicht mehr allzu viel zu bieten. Während die Admira mit der Führung im Rücken alles im Griff hatte und das Spiel weiterhin kontrollierte, kamen die Oberösterreicher kaum in die Zweikämpfe und liefen der Kugel zumeist hinterher. In der 88. Minute gelang dem Matchwinner Aleksandar Cirkovic ein weiterer Treffer zum 0:3-Endstand (88.).

UNIQA ÖFB Cup, 1. Runde

WSC Hertha Wels - FC Flyeralarm Admira 0:3 (0:2)

Mauth Stadion, Wels; SR Schüttengruber

Tore: Cirkovic (4., 28., 88.)

Startelf Hertha Wels: Strasser, Maier, H. Sulimani, Mayer, Jozic, Frank, Mislov, Stadlmann, Fröschl, Affenzeller, Rozic

Startelf Admira: Leitner, L. Malicsek, Aiwu, Bauer, Lukacevic, Kerschbaum, Tomic, Cirkovic, Saracevic, Hoffer, Maierhofer

Gelbe Karte: Aliti (86.)

Geschrieben von Daniel Ringsmuth; Foto: Harald Dostal/fodo.media