Einen Tag nach dem erfolgreichen Aufstieg in die 2. Runde des ÖFB Cups stand für den SK Rapid Wien umgehend der nächste wichtige Termin auf der Tagesordnung. So wurde am heutigen Montag der Gegner der Hütteldorfer in der dritten Runde der Champions-League-Qualifikation ermittelt. Im Lostopf befanden sich Benfica Lissabon, Dynamo Kiew und KAA Gent.

Rapid bekommt es mit KAA Gent zu tun

Das Los hat ergeben, dass die Hütteldorfer am 15. bzw. 16. September 2020 auf KAA Gent treffen. Der SK Rapid Wien bestreitet dieses Spiel auswärts. Auch in der dritten Quali-Runde wird in lediglich einer Partie entschieden, wer sich über den Einzug in das Playoff freuen darf.

Rapid- Geschäftsführer Sport Zoran Barisic sagt: "Wir nehmen dieses Los so an, können es ja nicht beeinflussen, wen wir bekommen. Gent ist aber mit Sicherheit eine sehr starke Mannschaft, die auch Favorit ist. Wir können im Gegenzug ohne Druck aufspielen und werden uns ins Zeug werfen, um so das nötige Spielglück, das es gegen eine solche Mannschaft benötigt, zu erzwingen."

Damit steht auch fest, dass Rapid im Falle eines Aufstiegs in das Playoff auf den Sieger der Paarung PAOK gegen AZ Alkmaar treffen würde.

Sollten die Grün-Weißen im weiteren Verlauf der Champions-League-Qualifikation ausscheiden, geht es für den österreichischen Rekordmeister in der Gruppenphase der Europa League weiter.

In der zweiten Qualifikationsrunde setzten sich die Schützlinge von Didi Kühbauer mit 1:0 gegen Lok Zagreb durch.

Wiedersehen mit Giorgi Kvilitaia

Mit dem 26-jährigen Giorgi Kvilitaia befindet sich ein ehemaliger Rapid-Stürmer im Kader der Belgier. Der Georgier wechselte im Sommer 2018 für rund drei Millionen Euro zu KAA Gent.

