Nicht nur der SK Rapid Wien, der es in der dritten Quali-Runde der Champions League mit KAA Gent zu tun bekommt, hat heute seine nächste internationale Hürde erfahren. Auch der TSV Hartberg weiß, wer der Gegner beim heiß herbeigesehnten Europacup-Debüt sein wird: Die Oststeirer treffen in der 2. Runde der Europa-League-Qualifikation auf GKS Piast Gliwice (Polen). Die Hartberger müssen dieses Spiel auswärts bestreiten.

Europacup-Premiere steigt am 17. September

Die Europacup-Premiere des TSV Hartberg findet am 17. September statt. Wenn nötig, gibt es Verlängerung und Elfmeterschießen. Alle Qualifikationsrunden werden in dieser Saison in einem einzigen Spiel entschieden und unter Ausschluss der Öffentlichkeit ausgetragen.

Präsidentin Brigitte Annerl: "Ein spannendes Los, wir freuen uns auf das Abenteuer Europa, das in Polen beginnt. Wir sind auf jeden Fall nicht in der Favoritenrolle und können ohne Druck in das eine Entscheidungsspiel gehen. In der Meistergruppe haben wir uns auswärts immer wieder in Höchstform präsentiert. Daran wollen wir auch in der Europa League-Qualifikation anknüpfen und uns von unserer besten Seite präsentieren."

Obmann und Sportdirektor Erich Korherr: "Ich bin zufrieden mit dem Los. Es ist keine allzuweite Anreise und nachdem keine Zuschauer erlaubt sind, müssen wir einem Heimspiel nicht nachtrauern. Wir freuen uns auf das Europacup-Premierenspiel und werden uns gut vorbereiten und in diesen 90 Minuten alles raushauen, dann ist alles möglich!"

von Ligaportal, Foto: GEPA/Wien Energie