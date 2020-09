Der LASK hat heute im Rahmen der Auslosung in Nyon seine möglichen Gegner für die dritte Runde der Europa-League-Qualifikation erfahren. Die Linzer Athletiker bekommen es am 24. September 2020 mit dem Sieger der Partie DAC Dunajská Streda (SVK) gegen FK Jablonec (CZE) zu tun. Zudem hat das Los ergeben, dass die Oberösterreicher zu Hause antreten dürfen.

Aufsteiger wird in einem Spiel ermittelt

Über den Aufstieg in das Playoff der Europa League wird in lediglich einer Partie entschieden. Sollten die Linzer Athletiker den Aufstieg in die letzte Quali-Runde schaffen, würde es dort am 1. Oktober um den Einzug in die Gruppenphase gehen.

Fix ist, dass die Spiele in dritten Quali-Runde der Europa League noch ohne Zuschauer ausgetragen werden müssen. Für das Playoff am 1. Oktober gibt es noch eine Chance, dass Fans in die Stadien kommen können. Darüber wird die UEFA wohl demnächst entscheiden.

von Ligaportal, Foto: Harald Dostal/fodo.media