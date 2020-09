Der FC Red Bull Salzburg trifft im Playoff der Qualifikation für die UEFA Champions League auf den Sieger der Begegnung Maccabi Tel-Aviv (ISR) gegen Dinamo Brest (BLR) treffen. Die Spiele finden am 22./23. und 29./30. September statt. Wenn nötig, gibt es im Rückspiel Verlängerung und Elfmeterschießen. Die Sieger ziehen in die Gruppenphase der UEFA Champions League ein, die Verlierer spielen in der Gruppenphase der UEFA Europa League.

Für die Bullen geht es nach Israel oder Weißrussland

Damit wird der Gegner des FC Red Bull Salzburg am 15. oder 16. September in der Partie Maccabi Tel-Aviv (ISR) gegen Dinamo Brest (BLR) ermittelt. Das Playoff-Hinspiel werden die Bullen auswärts bestreiten. Die Entscheidung fällt eine Woche darauf in der Salzburger Bullen-Arena.

Christoph Freund: „Wir kennen jetzt einmal die ungefähre Richtung, mehr noch nicht. Aber natürlich werden wir die beiden Gegner sehr genau unter die Lupe nehmen und dann die notwendigen Schritte setzen.“

Jesse Marsch: „Ich denke, dass beide Teams über hohe Qualität verfügen und das Duell auf keinen Fall einfach wird. Jetzt gilt es erst einmal, dieses Spiel genau anzusehen und anschließend den Gegner, der uns im Play-off dann erwartet, möglichst genau zu analysieren.“

In der abgelaufenen Saison konnten sich die Bullen erstmals für die Gruppenphase der Champions League qualifizieren, da der österreichische Meister einen Fixplatz in der Königsklasse hatte. Dies ist in diesem Jahr nicht der Fall, sodass die Salzburger noch eine Hürde überwinden müssen.

von Ligaportal, Foto: GEPA/Red Bull Media