Seit nunmehr fünf Jahren veranstaltet der SK Rapid ein Charity Golfturnier, bei dem sich Sponsoren und Partner des SK Rapid auch gestern - trotz COVID-19 und unter Einhaltung sämtlicher Hygienemaßnahmen - im Golfclub Schloss Ebreichsdorf einfanden, um gemeinsam mit Rapid-Legenden wie etwa Steffen Hofmann, Michael Konsel, Christian Keglevits und Herbert Feurer in 4er Teams nicht nur den Golfschläger zu schwingen, sondern auch neue Kontakte zu knüpfen und dabei Geld für das SK Rapid Special Needs Team zu sammeln.

Gespielt wurde im teilnehmerfreundlichen Modus „Texas Scramble“. An Loch 14 wartete zudem eine besondere Herausforderung mit der „Hole in One“-Challenge. Wem es gelang, mit nur einem einzigen Schlag einzulochen, für den stellte Partner BeeCashback Home ein Haus sowie einen Mercedes für drei Jahre im Gesamtwert von 350.000 Euro zur Verfügung! Leider blieb trotz reichlich sportlichem Ehrgeiz und so manch beeindruckendem Handicap heuer ein Gewinner aus, doch das tat der guten Stimmung keinen Abbruch. Bis in den späten Nachmittag wurde gegolft und genetzwerkt, ehe der Turniertag am Abend im Clubhaus seinen Ausklang fand – und damit die Gelegenheit für vertiefende Gespräche mit Unternehmern unterschiedlicher Branchen bot. Auch die beliebte Tombola durfte nicht fehlen und am Ende stand auch die stolze Spendensumme fest, die eine Delegation des SK Rapid Special Needs Teams entgegennehmen durfte: Den Reinerlös von bereits beachtlichen 22.735 Euro rundete Admiral sogar noch mit einer großzügigen Spende auf, sodass sich das Team am Ende über stolze 25.000 Euro freuen darf!

Auch heuer kommt der Erlös des Turniers den grün-weißen Kickern zugute und wird für Trainingslager, Equipment und vieles mehr genutzt. Unter dem Dach von „Rapid leben“ spielt die engagierte Mannschaft mit viel Ehrgeiz und Leidenschaft und zeigt dabei, dass beim Fußball Beeinträchtigungen keine Rolle spielen müssen. Im Gegenteil: Die mittlerweile mehr als 20 Spieler zwischen 16 und 35 Jahren können sich sogar regelmäßig bei internationalen Turnieren beweisen!

Christoph Peschek, SK Rapid Geschäftsführer Wirtschaft: „Es sind herausfordernde Zeiten für uns alle, deshalb freut es uns umso mehr, dass wir auch heuer wieder zahlreiche Partner bei unserem bereits 5. SK Rapid Charity Golfturnier powered by Admiral begrüßen durften und auch eine stolze Spendensumme für unser Special Needs Team sammeln konnten. Wir leben unsere soziale Verantwortung, die wir im Rahmen unserer verschiedenen CSR-Aktivitäten unter dem Dach von ‚Rapid leben‘ immer wieder unter Beweis stellen. Insbesondere der Zusammenhalt zeichnet die Rapid-Gemeinschaft aus und macht uns stark, daher vielen Dank an unsere teilnehmenden Legenden, Partner und Fans. 25.000 Euro für unser Special Needs Team, das ein enorm wertvoller Bestandteil der Rapid-Familie ist, sind großartig!“

Foto: Red Ring Shots