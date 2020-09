Angesichts der steigenden Corona-Fallzahlen in Österreich hat Bundeskanzler Sebastian Kurz zuletzt verschärfte Maßnahmen in den Raum gestellt. Inwiefern sich etwaige neue Maßnahmen auf den Sport auswirken werden, steht noch in den Sternen. Eine neuerliche Unterbrechung der Fußballklassen in Österreich würde sich jedenfalls schwerwiegend auf alle Vereine auswirken.

KFV-Präsident appelliert an Bundeskanzler

Darüber macht sich auch Mag. Klaus Mitterdorfer Gedanken. Demzufolge verfasste der Präsident des Kärntner Fußballverbandes einen offenen Brief an Bundeskanzler Sebastian Kurz. Darin berichtet er über die positiven Entwicklungen im Amateurfußball seit dem Re-Start. Von insgesamt 1434 Spielen seien lediglich 5 Erwachsenen- und 2 Nachwuchsspiele wegen Covid Infektionen bzw. Verdachtsfällen abgesagt worden - also 0,49% aller Partien.

Mag. Klaus Mitterdorfer spricht auch die Wichtigkeit der sozialen Komponente dieses wunderbaren Sports an: "Die Begeisterung der FußballerInnen und der Zuschauer ist großartig, man erkennt gerade in dieser herausfordernden Zeit die wichtige soziale Bedeutung unseres wunderschönen Sportes", so der KFV-Präsident.

Der offene Brief von KFV-Präsident Mag. Klaus Mitterdorfer an Bundeskanzler Sebastian Kurz im Wortlaut

Sehr geehrter Herr Bundeskanzler!

Vor dem Hintergrund steigender COVID 19 Infektionszahlen und möglicher „Verschärfungen“ von Maßnahmen, möchte ich Ihnen bitte von der positiven Entwicklung des Breitenfußballs in Kärnten (mit Zuschauern) in den letzten Monaten berichten.

Seit 1. Juli waren Trainings und Spiele mit Körperkontakt möglich, ebenso in beschränkter Anzahl und mit klaren Regeln auch Zuschauer. Ab 25. Juli haben Pflichtbewerbsspiele (2 KFV Cup- und 5 Meisterschaftsrunden im Erwachsenenbereich und auch die Nachwuchsmeisterschaft hat schon begonnen) stattgefunden.

Insgesamt wurden 916 Erwachsenenspiele (Meisterschaft und Testspiele) und 518 Nachwuchsspiele absolviert. Von diesen 1434 Spielen mussten lediglich 5 Erwachsenen- und 2 Nachwuchsspiele wegen Covid Infektionen bzw. Verdachtsfällen (hatten alle dieselbe Ursache) abgesagt werden (0,49%).

Die Begeisterung der FußballerInnen und der Zuschauer ist großartig, man erkennt gerade in dieser herausfordernden Zeit die wichtige soziale Bedeutung unseres wunderschönen Sportes.

Der Kärntner Fußballverband und sämtliche Mitgliedsvereine machen permanent alle Akteure und Beteiligten auf die Notwendigkeit von Vorsichts- und Hygienemaßnahmen aufmerksam.

Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir alle gemeinsam in den nächsten Wochen mit viel Sorgsamkeit und Umsicht diese schwierige Zeit bewältigen werden. Und dabei brauchen die unzähligen jungen Menschen ihren Fußball und die begeisterten Fans ihre Freizeitleidenschaft.

Lieber Herr Bundeskanzler, ich bitte Sie, diese Umstände bei der Gestaltung von Maßnahmen zu berücksichtigen.

Vielen herzlichen Dank und liebe Grüße aus Kärnten Mag. Klaus Mitterdorfer, KFV-Präsident

von Ligaportal, Foto: Gerhard Pulsinger