Dominik Szoboszlai hat gestern einmal mehr seine Klasse aufblitzen lassen: Der 19-Jährige schoss sein Heimatland Ungarn mit einem herrlichen Freistoßtor aus rund 30 Metern zu einem 1:0-Auswärtssieg gegen die Türkei. Mit seinem zweiten Tor im neunten Länderspiel bescherte Szoboszlai dem ungarischen Nationalteam einen Top-Einstand in die Nations League.

🇭🇺 19 year-old Dominik Szoboszlai has the world at his feet. Just look at this rocket for Hungary! 🚀 pic.twitter.com/b42b1j5RVA