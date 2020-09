Der FC Red Bull Salzburg hat in seinem letzten Vorbereitungsspiel vor dem Bundesliga-Start in einer Woche einen klaren 3:0-Sieg gegen den deutschen Drittligisten Türkgücü München gefeiert. Die Tore für die Salzburger fielen allesamt in der ersten Spielhälfte: Mwepu (5.), Adeyemi (13.) und Daka (36.) sorgten für den klaren Endstand.

Statements zum Spiel

Jesse Marsch: „Es war für uns generell eine sehr gute Trainingswoche, da wir auch einige Spieler aus Liefering dabei hatten, die sich sehr ins Zeug gelegt haben. Unser Spiel hat heute dementsprechend begonnen, mit einer guten Mentalität und einem frühen Tor. Die ersten 45 Minuten waren mit dem Ball und gegen den Ball sehr stark. Danach hat uns der Gegner mit veränderter Spielanlage den Wind aus den Segeln genommen."

Amar Dedic: „Es war ein guter Test, der Gegner war eine Herausforderung für uns. Dennoch haben wir mit einer starken Teamleistung klar mit 3:0 gewonnen. In der zweiten Halbzeit haben wir etwas die Konsequenz im Abschluss vermissen lassen."

Aufstellung Red Bull Salzburg: Walke (46. Antosch); Kristensen (81. Dedic), Ramalho, Onguene (35. Farkas), Vallci (68. Oroz); Bernede, Camara, Mwepu, Okugawa (81. Stosic); Adeyemi (35. Koita), Daka (81. Schiestl)

Was man sonst noch wissen sollte

Für Dominik Oroz und Thomas Schiestl gab es die erste Einsatzzeit bei einem Spiel des FC Red Bull Salzburg.

Nicht mit dabei waren heute die Teamspieler Junior Adamu, Karim Adeyemi, Mergim Berisha, Noah Okafor, Nicolas Seiwald, Cican Stankovic, Dominik Szoboszlai, Andreas Ulmer und Max Wöber.

Der Mannschaft stehen nun drei freie Tage bevor, das nächste Training gibt es dann am Dienstagnachmittag.

Foto: GEPA/Red Bull Media