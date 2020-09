Die SV Guntamatic Ried hat im letzten Testspiel vor dem Bundesliga-Start in einer Woche eine 1:2-Niederlage gegen Blau-Weiß Linz kassiert. Die Tore fielen allesamt in der ersten Spielhälfte. Aleksandar Kostić traf für den Zweitligisten doppelt, Stefan Nutz erzielte den einzigen Treffer für den Aufsteiger in die Tipico Bundesliga.

SV Ried startet gegen Tirol, Blau-Weiß muss nach Kärnten

Die SV Ried startet am Sonntag in einer Woche mit einem Heimspiel gegen die WSG Swarovski Tirol in die Bundesliga-Saison 2020/21.

Blau-Weiß Linz bekommt es bereits am Freitag, dem 11. September 2020, auswärts mit Austria Klagenfurt zu tun. "Vom Ergebnis und gerade auch von der Leistung her war das heutige Spiel sehr zufriedenstellend. Mit einer ansprechenden Leistung haben wir genau dort weitergemacht, wo wir die letzten beiden Spiele aufgehört hatten. Wir wissen ganz genau, wo wir jetzt noch die Hebel ansetzen müssen und gehen mit viel Selbstvertrauen an die kommenden Aufgaben heran - WIR SIND BEREIT", wird Ronny Brunmayr, Coach von BW Linz, nach dem Testspiel zitiert.

von Ligaportal, Foto: Harald Dostal/fodo.media